لجنة مكافحة كورونا تحذر من الاستهانة بمعايير الوقاية خلال العيد

قال الدكتور إيهاب كمال، عضو اللجنة العلمية لإدارة أزمة فيروس كورونا، إنه يجب التفاؤل بانخفاض أعداد المصابين بفيروس كورونا ولكن بحرص، نظرا لأن جزء من الأزمة مازال موجودا، ناصحا المواطنين بالتطبيق معايير الوقاية خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى، "مش عاوزين نخسر الشوط الكبير اللي إحنا قطعناه في الصراع مع كورونا".

وأضاف "كمال"، خلال لقاء ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، إن بداية المنهج العلمي الصحيح في إدارة الملف الصحي في مصر بدأ منذ عامين، وتحديدا مع انطلاق مبادرة 100 مليون صحة، لافتا إلى أن تلك المبادرة لم تقتضي فقط على فيروس سي ولكن وضعت نظام وهيكل ومنظومة متكاملة للعمل المؤسسي للوصول لهدف واحد، "من غير 100 مليون صحة مكناش هنقدر نعدي أزمة كورونا بالكفاءة اللي احنا أديناها".

وأشار على أن اللجنة العلمية استطاعت وضع برتوكول علاج فعال للتعامل مع أزمة كورونا بداية من تحديد الأدوية التي يتم استخدامها، وكيفية نقل المرضى وسرعة اتخاذ القرار وتفنيذه خاصة أن مريض كورونا كانت الدقيقة تفرق معه.

وأوضح أنه جرى تجهيز مستشفيات الفرز الخاص بالمرضى على أعلى مستوى، مشددا على أن برتوكول العلاج كان يتم تغييره بشكل مستمر بحيث يؤدي غرضه بشكل كامل مثل إضافة أدوية سيولة الدم وغيرها في إطار ما يتحقق من نتائج إيجابية على أرض الواقع.