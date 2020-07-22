عزل مدينة البنين بجامعة بني سويف: "صفر" كورونا 

أعلن الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، اليوم، خروج آخر حالة تعافت من فيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي المتعافين 348 حالة.

وأضاف مرسي: "وصلنا إلى صفر إصابات بعزل المدينة الجامعية للبنين، والتي خصصتها الجامعة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا".

وأوضح رئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، أنه جرى تطهير وتعقيم وإغلاق المستشفى، ووضعها تحت الاستعداد حال ظهور موجة أخرى من مصابين الجائحة.

وتابع بأن لديهم 300 مريض عزل منزلي، يخضعون للمتابعة من أطباء كلية الطب ويصرفون العلاج من المستشفى الجامعي تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، لافتًا إلى أن قسم العزل بالمستشفى الجامعي يعمل منذ بداية شهر أبريل، بطاقة 90 سرير رعايات رفعت إلى رعايات فائقة، إضافة إلى 25 جهاز تنفس صناعي.

في السياق ذات، قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف إن الجهد الذي تبذله جامعة بني سويف والمستشفى الجامعي وكلية الطب، يؤكد حرص الجامعة على تقديم الخدمة الطبية المميزة، في إطار الخدمة المجتمعية لمحافظة بني سويف.

ووجه منصور الشكر للطواقم الطبية لجهدهم الكبير في تقليل عدد الحالات المصابة وتراجعها بنسبة 20 حالة يوميًا.

حضر الجولة التفقدية بالمستشفى الدكتور عاطف مرسي عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي، والدكتور محمد شعبان مدير المستشفى الجامعي، وهناء شعبان مديرة التمريض في المستشفى الجامعي.