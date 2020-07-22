بني سويف تحدد قواعد الدعاية لمرشحي "الشيوخ"

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على ضرورة الالتزام بمجموعة من القواعد والضوابط المنظمة لأعمال الدعاية والإعلانات الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، والتي يتوجب على المرشحين الالتزام بها وعدم مخالفتها.

وأشار المحافظ إلى تكليف السكرتير العام بالإشراف على تشكيل لجان متابعة ميدانية من الوحدات المحلية والإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، لضمان الالتزام بتلك القواعد طوال أيام الدعاية الانتخابية، بما يضمن الحفاظ على المظهر الجمالي للشوارع والميادين، وعدم السماح بالعشوائية في تعليق اللافتات أو البانرات الدعائية التي تحجب الرؤية.

وأوضح محافظ بني سويف، اليوم، أن الضوابط تتضمن ضرورة الحصول على ترخيص من الوحدة المحلية المختصة لعمل الدعاية الانتخابية، على أن يُمنع منعًا باتًا الإعلان بأسلوب الملصقات "الأوراق اللاصقة"، والتي يصعب إزالتها لاحقا، أو الكتابة المباشرة على الجدران والأسوار، والاستعاضة عن ذلك بلافتات من الأقمشة أو البلاستيك أو الأوراق.

ويشترط أن تكون المسافة بين اللافتة والتي تليها في نفس الاتجاه 20 مترًا على نفس الرصيف بالشوارع الرئيسية، و10 أمتار بالميادين الرئيسية والحيوية، على الا يقل ارتفاع اللافتة عن 3 أمتار من منسوب الرصيف، وألا تزيد المساحة الإجمالية للافتة عن 20 مترًا.

كما تضمنت القواعد أيضا حظر وضع أو تعليق اللافتات بعرض الطريق وتكون موزاية للرصيف، على أن يلتزم صاحب الترخيص من خلال إقرار وتعهد، برد الشيء لأصله وإصلاح أي تلفيات يمكن أن تنتج عن تعليق وتركيب تلك الإعلانات، علاوة على التزامه بإزالة اللافتات فور انتهاء مدة الترخيص.