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محمود مسلم

إزالة 268 تعديا على الأراضي في بني سويف

كتب:

عمرو رجب
04:06 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار سير العمل في الموجة الــ 16 من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة، والتي تستمر حتى نهاية شهر يوليو الجاري.

جاء ذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة جميع صور التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومواجهة البناء المخالف، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة وحفظ حق الشعب.

 وأشار محافظ بني سويف إلى أن إجمالي عدد حالات إزالة التعديات بلغت 268 حالة منذ بدء الموجة السادسة عشر وحتى اليوم الثلاثاء، لافتا إلى أن أجهزة المحافظة أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية.

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