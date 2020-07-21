رئيس التحرير

محمود مسلم

تعافي 4 مصابين بكورونا في "حميات بني سويف"

كتب:

عمرو رجب
02:25 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
جانب من حالات التعافي

جانب من حالات التعافي

 أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، اليوم، تعافي 4 مصابين بفيروس كورونا المستجد في مستشفى الحميات، بقيادة الدكتور وليد عبده، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا، لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا مواصلة جهود المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

اقرأ المزيد:

محافظ بني سويف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

محافظ بني سويف يلتقي أعضاء فرع "القومي للمرأة" بكامل تشكيله

بينهم سيدة 90 عاما.. تعافي 25 مصابا بكورونا في بني سويف

إزالة 211 حالة تعد على أراض أملاك الدولة وزراعية في بني سويف

قطع المياه عن مدينة بني سويف 5 ساعات اليوم

محافظ بني سويف يطمئن على سير امتحانات الثانوية العامة

تعافي 20 حالة جديدة من مصابي كورونا في مستشفيات بني سويف

بالوراثة: "عبير" أشهر ساعاتي في موقف "بني سويف"

التدخل السريع ينقذ طفلا بلا مأوى بعد وفاة أمه وحبس والده في بني سويف