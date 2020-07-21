تعافي 4 مصابين بكورونا في "حميات بني سويف"

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، اليوم، تعافي 4 مصابين بفيروس كورونا المستجد في مستشفى الحميات، بقيادة الدكتور وليد عبده، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بني سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا، لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا مواصلة جهود المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.