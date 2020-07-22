صحة بني سويف تنعي كميائية بالمعمل المشترك بعد وفاتها بكورونا

نعت مديرية الصحة في بني سويف، بقيادة الدكتور محمد يوسف وكيل الوزارة، اليوم، وفاة كيميائية بالمعمل المشترك، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية الصحة، بمزيد من الحزن والأسى ينعي الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الكيميائيه دعاء أحمد عبدالحافظ، بالمعمل المشترك التي وافتها المنية، اليوم، عن عمر يناهز 28 عاما، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، رحم الله الفقيده وأسكنها فسيح جناته وألهم أسرتها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يشار إلى أنه تم حجز المتوفاة في العناية المركزة بمستشفى الجامعة عقب تحويلها من مستشفى الواسطى المركزي عقب ظهور الأعراض عليها، خلال حملها في الشهر الثامن، وإجراء عملية جراحية أمس لتوليد الجنين قيصري حيث تبين وفاته.