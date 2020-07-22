قيود كورونا تلغي حفل مؤسسة نوبل التقليدي في ستوكهولم

قالت مؤسسة نوبل، التي تدير جوائز نوبل المرموقة، إنها ألغت حفل ديسمبر التقليدي في ستوكهولم سيتي هول بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة نوبل لارس هايكنستين، أنه لا يمكن جمع ما يصل إلى 1300 ضيف، والسماح لهم بالجلوس بجانب بعضهم البعض وسط قيود "كوفيد-19" الحالية وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

أضاف أن الوباء يجعل من غير المؤكد إمكانية سفر الفائزين بالجوائز إلى السويد.

يجرى الإعلان عن جوائز نوبل في أكتوبر، لكن الاحتفالات في ديسمبر ستكون محدودة بشدة بسبب الوباء. وقالت المؤسسة إنه لم يتضح تماما بعد كيف وبأي شكل ستقام احتفالات الجائزة

.يجرى الإعلان عن جائزة نوبل للسلام في أوسلو بالنرويج، بينما يتم منح الجوائز الأخرى في ستوكهولم.

وقال هايكنستين، في بيان: "لن يقام أسبوع نوبل كالمعتاد بسبب الوباء الحالي. هذه سنة خاصة للغاية حيث يتعين على الجميع التضحية والتكيف مع الظروف الجديدة تماما، لكننا سنولي اهتماما مختلفا بالفائزين بالجائزة واكتشافاتهم وأعمالهم."