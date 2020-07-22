رفع 2200 طن قمامة ومخلفات هدم ونواتج تطهير بالمنوفية

أكدت محافظة المنوفية رفع 2200 طن قمامة ومخلفات هدم ونواتج تطهير خلال شهر يونيو الماضي بمنطقة مزلقان العبد والسلخانة وحي غرب مدينة شبين الكوم ومنطقة المطاحن والعزبة الغربية "طريق دنشواي".

ولفتت المحافظة إلى استخدام المكانس بجميع شوارع حي شرق وغرب شبين الكوم، وتمهيد جانبي طريق"كفر طنبدي – شبين الكوم" وحتى قرية الكوم الأخضر، فضلًا عن استخدام معدات وحدة التدخل السريع في حملات الإزالات المكبرة لاسترداد هيبة الدولة وإنفاذ القانون .