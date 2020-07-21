شفاء 70%.. تعرف على تفاصيل إصابات الأطقم الطبية في المنوفية

يواصل جيش مصر الأبيض، ملحمته العظيمة في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، في مستشفيات العزل الصحي في مصر، ووسط تضحيات الأطقم الطبية وسقوط الكثير من الشهداء، بدأ بصيص من النور يظهر بارتفاع حالات الشفاء بينهم تلك الأطقم الطبية في المنوفية.

مصدر مسؤول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أكد أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الأطقم الطبية في محافظة المنوفية منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد بلغت 363 إصابة مقسمين إلي أطباء وصيادلة وأطباء أسنان وعلاج طبيعي وتمريض وفنيين وفئات معاونة.

المصدر الذي رفض ذكر اسمه أضاف في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن معظم حالات الإصابة بين الأطقم الطبية كانت تخضع للعزل المنزلي تحت إشراف مديرية الصحة بمحافظة المنوفية وفق تعليمات وزارة الصحة، موضحا أن حالات الشفاء بين الأطقم الطبية وصلت إلى 240 حالة شفاء بنسبة 70%.

وتابع، أن محافظة المنوفية سجلت حالتي وفاة لأطباء استشاريين أحدهما طبيب حر، كما توفي طالب بكلية طب الأسنان، مؤكدا أن الأطباء يقدمون ملحمة عظيمة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

على صعيد متصل، أكد الدكتور عبدالباري العجيزي، مدير عام الطب العلاجي والمتحدث الرسمي باسم مديرية الصحة بالمنوفية، أن نسبة الإصابة بفيروس كورونا انخفضت بنسبة 50%، في الشهر الجاري مقارنة بالشهور الماضية، مؤكدا أن المستشفيات أصبحت بها أماكن فارغة في العناية المركزة بشكل خاص وكل المستشفي بشكل عام.

وأضاف مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن مديرية الصحة تدرس إخلاء عدد من المستشفيات وضمها إلى أقرب مستشفى لإعطاء مساحة للمستشفيات لاستقبال جميع الحالات الطارئة والكشوفات الخاصة بالمرضي وإلغاء تخصيص النسب المقررة لمصابي كورونا داخل المستشفيات.