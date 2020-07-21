محافظ المنوفية يتابع عمل لجان التصالح في مخالفات البناء

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أن العمل جاري على قدم وساق بملف التصالح في مخالفات البناء، حيث تابع استمرار عمل لجان التصالح في مخالفات البناء بكافة الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة لاستقبال طلبات المواطنين وتحصيل قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقاً للمساحة المحددة في الطلبات التي تقدموا بها المواطنين والتي حددتها الدولة وطبقاً للقانون الصادرة بهذا الشأن، لافتاً إلى تزايد أعداد المتقدمين .

وأشار المحافظ إلى انتظام سير العمل في جميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة جميع أيام الأسبوع بالإضافة إلي أيام الجمعة والسبت لاستقبال طلبات المواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة .

كما قامت جميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة أمس بفتح منافذ جديدة لاستقبال طلبات التصالح من المواطنين وتحصيل نسبة 25% من جدية التصالح وتسهيل الإجراءات، كما قام رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أعمال اللجان للتأكد من انتظام سير العمل، وتكثيف الجهود الدعائية لحث المواطنين على التقدم ودفع الرسوم قبل المدة المحددة مؤكدين علي استمرار توافد المواطنين بالفترات الصباحية والمسائية .

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية ببذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح علي مخالفات البناء، وضرورة متابعة انتظام سير العمل بكافة الوحدات بنطاق المحافظة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح علي مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقاً لأحكام القانون .

وناشد المحافظ جموع المواطنين المخالفين بسرعة تقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة ودفع قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة قبل 15 أغسطس المقبل وستتم الإزالة فوراً بعد انقضاء المدة ضمن الموجة الـ 16 والتي سيتم مدها لتنفيذ الإزالات للمتقاعسين عن استكمال إجراءات التصالح.