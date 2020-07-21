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"تعليم المنوفية" تعلن حاجتها لشغل بعض الوظائف

كتب:

إبراهيم الديهي
04:05 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية

الدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية

أعلن أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، حاجة المديرية لشغل بعض الوظائف الإشرافية (مدير ووكيل إدارة تعليمية ــ مدير ووكيل مدرسة ابتدائي، إعدادي، ثانوي، ثانوي فني، تربية خاصة ـــ موجه عام ـــ موجه أول ـــ موجه).

وقال سويد إنه جرى فتح باب التقديم لشغل هذه الوظائف بدءا من اليوم الثلاثاء ويستمر لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان، على أن ينتهي استلام ملفات السادة المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية يوم الخميس 13/8/2020 بجميع الإدارات التعليمية.

 

 

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