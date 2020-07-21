محافظ المنوفية: 40 مليون جنيه خسائر سنوية من مشروعي البرج السياحي و"النقل الداخلي"

قال اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، إنه حمل على عاتقه مسئولية تنمية موارد المحافظة منذ توليه مهام منصبه، مشيراً إلى نجاح جهوده فى زيادة الميزانية الخاصة بالمحافظة، وأضاف فى حواره لـ«الوطن» أن العشوائيات حظيت بدعم مالى كبير فى شبين الكوم، فضلاً عن إزالة مقالب القمامة التى تُعد من أهم المشكلات فى المحافظة، إلى جانب فتح مجال الاستثمار للقطاع الخاص فى المشروعات التنموية.

وأشار «أبوليمون» إلى سبل مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا فى المنشآت الطبية ودور الأجهزة التنفيذية فى متابعة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالإجراءات الوقائية، وتطرّق إلى الحديث عن خطط المحافظة فى تطوير الطرق ومواقف السيارات.. فإلى نص الحوار:

بداية ما أهم التطورات فيما يخص مواجهة انتشار فيروس كورونا بالمحافظة؟

- انخفضت أعداد الإصابات بالفيروس وتراجع ترتيب المحافظة على مستوى الجمهورية فيما يخص الإصابات، وأصبح الأمر مستقراً بشكل كبير مع ارتفاع ملحوظ فى نسب الشفاء التى وصلت إلى 1571 حالة، كما أن نسب الوفيات من أقل النسب على مستوى الجمهورية، حيث بلغت 123 حالة فقط، وتخضع 959 حالة للعلاج، منها 576 حالة فى وضع مستقر، ولا صحة لما يتردد بأن المستشفيات لا يوجد بها أماكن للمصابين، وآخر إحصائية يومية تشير إلى أن إجمالى عدد الأسرّة فى المستشفيات بلغ 1295 سريراً، المشغول منها 822 سريراً.

اللواء إبراهيم أبوليمون: ضاعفنا الميزانية 4 مرات ونخطط لطرح المشروعات الخاسرة للاستثمار

ما ميزانية محافظة المنوفية فى العام المالى الجديد؟

- استطعنا زيادة القيمة المالية فى المشروعات والخدمات المقدمة داخل المحافظة بالتعاون بين العديد من الجهات والوزارات، وزادت الميزانية الخاصة بالمشروعات بنسبة أكثر من أربعة أضعاف، حيث كانت قيمتها تبلغ 300 مليون جنيه فى العام المالى قبل الماضى، فيما بلغت الميزانية للعام الحالى ملياراً و402 مليون جنيه، وهى الأعلى فى تاريخ المحافظة.

خصصنا 270 مليون جنيه لنقل مقالب القمامة

مقالب القمامة صداع فى رأس المحافظة.. فهل يوجد حل فى القريب العاجل؟

- تم تجهيز الاعتمادات المالية لإزالة 5 مقالب رئيسية للقمامة فى مراكز المحافظة منها 3 مقالب فى مركز بركة السبع بالإضافة إلى مقلبى قويسنا وتلا بقيمة 230 مليون جنيه بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والمالية، فضلاً عن تخصيص مبلغ 40 مليون جنيه لنقل مقلب القمامة بمنوف بدعم من مبادرة بنكى مصر والأهلى فى المنوفية، سيتم الانتهاء من إزالته خلال الـ3 أشهر المقبلة، وذلك ضمن خطة المحافظة للقضاء على جميع مقالب القمامة التى تسبب الكثير من الضرر للمواطنين، وعلى رأسها الأمراض والحرائق، وحصلنا على الدعم اللازم لعملية رفع القمامة، وفى انتظار صرف المبلغ من قبَل وزارة المالية للبدء فى تنفيذ إزالة المقالب الخمسة، كما أن هناك خطة لتحويل تلك المقالب بعد إزالة تراكمات القمامة منها إلى مصانع عملاقة لتدوير القمامة فى إطار المشاريع التنموية التى تقوم بها المحافظة على غرار مصنع تدوير قمامة أبوخريطة بشبين الكوم.

ما خطتك لتطوير الطرق والمواقف بمحافظة المنوفية؟

- اعتمدت مبلغ 236 مليون جنيه لرصف 17 طريقاً داخلياً فى مراكز المحافظة، وجرى إسناد المشروعات إلى مديرية الطرق، كما تم اعتماد مبلغ 200 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة، وأسندت المشروعات إلى هيئة الطرق بميزانية تقارب نصف مليار جنيه، وهى الأعلى على الإطلاق فى تاريخ ميزانيات رصف الطرق بالمحافظة، ويجرى العمل على تطوير مواقف السيارات فى المدن حيث تم الانتهاء من تطوير موقف الشهداء النموذجى الذى تم تجهيزه على أعلى مستوى، بالإضافة إلى العمل على تطوير موقفى أشمون ومنوف، للمساهمة فى حل المشكلات المتكررة للسائقين.

ماذا عن المشروعات التابعة لمحافظة المنوفية؟

- يوجد لدينا عدد من المشروعات الناجحة حتى الآن، منها مشروعات تحسين البيئة والمحاجر التى توفر دخلاً للمحافظة ولا تشكل عبئاً، كما يوجد بعض المشروعات التى تُعد مشكلة تؤرق المحافظة وتحتاج إلى طرحها للاستثمار لكى تستطيع توفير دخل مناسب مثل مشروع برج المنوفية السياحى، ومرفق النقل الداخلى لأن المشروعين يكبدان المحافظة خسارة سنوية تقدر بمبلغ 40 مليون جنيه، إلى جانب تأثير مشروع النظافة بشكل كبير على ميزانية المحافظة بسبب مرتبات العاملين، وهناك توسع كبير فى تسليم مشروعات النظافة فى المدن والقرى على مستوى المحافظة للقطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية لحل مشكلات القمامة فى القرى وتوفير كل سبل الدعم للشركات الخاصة.

تطوير 4 مناطق عشوائية بتكلفة 300 مليون جنيه

كيف سيتم تطوير العشوائيات فى مدينة شبين الكوم؟ وإعادة مظهرها الجمالى؟

- لأول مرة يتم اعتماد مبلغ مالى لتطوير العشوائيات فى المحافظة تم تخصيصه لتطوير 4 مناطق عشوائية فى العزبة الغربية بمدينة شبين الكوم بتكلفة تقدر بـ300 مليون جنيه، كما تم تطوير 10 ميادين فى مدينة شبين الكوم، والشروع فى تطوير 3 أخرى فى مركزى الباجور وتلا، بالإضافة إلى تشجير وتجميل مدينة شبين الكوم وتغيير جميع الكشافات بها إلى الليد الموفرة.

ما خطتك لتدبير موارد مالية لدعم المحافظة؟

- نعمل على استغلال الأصول غير المستغلة من خلال عرضها للاستثمار، ونجهز أرض المحلج بشبين الكوم لتنفيذ مول جديد بها من خلال بروتوكول تعاون مع الإنتاج الحربى الذى يُعد المول الثالث فى المحافظة، حيث تم الانتهاء من مول العاصمة بشبين الكوم، بالإضافة إلى البدء فى تنفيذ مول مصر على الطريق السريع والذى سيوفر فرص عمل كبيرة لأبناء محافظة المنوفية، بالإضافة إلى توفير دخل ثابت للمحافظة، وأعدنا قطعة أرض كانت مخصصة للرقابة الإدارية أمام قرية فنسيا بشبين الكوم ومساحتها 5 آلاف متر، حيث سيتم عمل مدرسة دولية فى ذلك المكان لتكون أول مدرسة دولية فى المنوفية، وسيتم تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص بنظام نسبة من الدخل لمدة 50 سنة، وهناك الكثير من الخطط خارج الصندوق التى يتم تنفيذها فى إطار تنمية موارد المحافظة.

ماذا عن إزالة المبانى المخالفة واسترداد أراضى الدولة؟

- نواصل حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ضمن أعمال الموجة الـ16 لاسترداد حق الشعب تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وفرض هيبة الدولة وإنفاذ القانون، وإجمالى الحالات التى تم تنفيذها منذ بدء الموجة بلغ 196 حالة بإجمالى مساحة 92 فداناً بمختلف الجهات، واسترداد 21 فداناً من أملاك الدولة بقرية الخطاطبة بمركز السادات، وإجمالى ما تم تنفيذه من إزالات خلال الشهور الثلاثة الأخيرة بلغ 414 حالة تعدٍّ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، حيث تم تنفيذ 294 قرار إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية بإجمالى مساحة 12 فداناً و10 قراريط، و87 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 1015 متراً مربعاً و33 حالة على أراض زراعية أملاك دولة بإجمالى مساحة 42 فداناً و17 قيراطاً و18 سهماً.

انخفاض "كورونا"

تم التعامل بكل حسم مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وعملت المحافظة على الحظر الجزئى لعدد 15 قرية ومنح موظفى القطاعين العام والخاص إجازة حال ظهور إصابة مع إعطاء الموظف راتبه كاملاً من جهة العمل وغلق المحال بتلك القرى، وساهم ذلك الإجراء بشكل كبير فى الحد من انتشار فيروس كورونا بالمحافظة، ودشنا موقعاً إلكترونياً لتحديد عدد الأسرّة الشاغرة فى جميع مستشفيات العزل الصحى بالمحافظة، وكذلك أسرّة العناية المركزة، بالإضافة إلى تدشين لجان للترصد بالاشتراك بين مديرية الصحة ومجالس المدن للحد من خروج المصابين ومتابعة المخالطين، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير آلاف المنشآت العامة والخاصة التى ظهرت بها حالات إصابة.