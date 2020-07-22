مصرع عامل في كفر شكر بسبب "الطائرات الورقية"

لقى عامل مصرعه بمنطقة كفر الولجا بمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، إثر سقوطه من على سطح المنزل أثناء اللهو بطائرة ورقية. ونُقل الجثمان إلى مستشفى بنها الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى العميد أنور حشيش مأمور مركز كفر شكر، بلاغًا بمصرع عامل ومقيم كفر الولجا بكفر شكر.

وانتقل المقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث كفر شكر، وتبين مصرع "م. س.م" 22 عامًا، عامل ومقيم كفر الولجا التابع لمركز كفر شكر، إثر سقوطه من على سطح المنزل أثناء اللهو بطائرة ورقية، ونقل إلى مستشفى بنها الجامعي وتوفي فور وصوله، فيما لم يتهم والده 62 معاش أحد، وتحرر المحضر 2713 إداري كفر شكر، وتولت النيابة التحقيق.