فينيسيا السينمائي يكرمها في دورته القادمة.. من هي تيلدا سوينتون؟

مشوار سينمائي طويل، قدمت الممثلة تيلدا سوينتون خلاله عدد كبير من الأدوار المميزة، وهو ما أهلها لحصد عدد كبير من الجوائز والتكريمات من مهرجانات فنية مختلفة، آخرها إعلان مهرجان فينيسيا السينمائي عن تكريمها بإهداهما جائزة الأسد الذهبي لإنجازها المهني.

أول عمل شاركت فيه تيلدا سوينتون كان فيلم Caravaggio 1986، وفي نفس العام شاركت في فيلم Egomania - Island Without Hope، ومسلسل Zastrozzi: A Romance والفيلم القصير Caprice، لتنطلق بعدها في أكثر من 80 عملا.

ولدت تيلدا 5 نوفمبر 1960 في لندن، وحصدت خلال مسيرتها الفنية عدد كبير من الجوائز منها أوسكار عن دورها المساعد في Michael Clayton وذلك عام 2008.

وترشحت تيلدا 3 مرات لجوائز جولدن جلوب، وترشحت لبافتا 3 مرات وحصدتها مرة عام 2008 عن دورها المساعد في فيلم Michael Clayton.

كما حصدت جائزة Richard Harris المقدمة من جوائز السينما المستقلة البريطانية، وجائزة Special Teddy من برلين السينمائي، وحصدت جائزة الفيلم الأوروبي عن دورها في فيلم We Need to Talk About Kevin، بالإضافة لعدد كبير آخر من الجوائز.

وانتهت تيلدا سوينتون من تصوير فيلم للمخرج ويس أندرسون، تدور أحداث الفيلم عام 1950، حول مجموعة من الصحفيين في جريدة أمريكية مقرها مدينة فرنسية، وتنشر القصص في مجلة "the French Dispatch"، وهو من نوعية أفلام الدراما الكوميدية.

ويشاركها البطولة كل من تيموثي شالاميت، وسيرشا رونان، وسيسيلي دي فرانس، وإليزابيث موس.

كما تحضر "تيلدا" لعدد آخر من الأفلام، منها The Souvenir: Part II وهو من إخراج وتأليف Joanna Hogg.

بالإضافة إلى إعلان مشاركتها في فيلم Memoria، من إخراج وتأليف Apichatpong Weerasethakul، وفيلم Three Thousand Years of Longing من إخراج وتأليف جورج ميلر

كما تصور حاليا الفيلم القصير The Human Voice، وتشارك بصوتها في فيلم الأنيميشن Pinocchio بمشاركة الممثل كريستوفر والتز.