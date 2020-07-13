معيط: 200 مليار جنيه تكلفة مليون وحدة سكنية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن التطوير العمراني قصة نجاح، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة، شهدت تطويرًا كبيرًا في مجالات متعددة مثل المحاور والطرق والكباري والأنفاق والسكن الاجتماعي، والسكن المخصص لمتوسطي الدخل.

وأضاف معيط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، أن مصر طرحت أكثر من مليون وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل والعشوائيات، بتكلفة تجاوزت 200 مليار جنيه.

وتابع وزير المالية: "حققنا إنجازات في الغاز والكهرباء والعشوائيات وشبكة الطرق والكباري والأنفاق، وعدد كبير من قطاعات الدولة، ووفرنا الـ200 مليار جنيه، بسبب تكاتف قطاعات عديدة، مثل المجتمع المدني ووزارة الإسكان والخزانة العامة للدولة وصندوق تحيا مصر ورجال الأعمال وغيرهم".