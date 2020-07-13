معيط: المنظومة الجمركية بمصر ستكون إلكترونية متطورة في 30 يونيو

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع بالحكومة الجديدة منذ عامين، وقال له إنه مسؤول عن حوكمة نظام الجمارك، وتخفيض زمن وفترة التخليص الجمركي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E": "إحنا لسه في أول 15% من تطوير منظومة الجمارك، وفي 30 يونيو المقبل، سيكون لدينا منظومة جمركية مختلفة تماما عن نظيرتها الحالية".

وتابع وزير المالية: "مفيش حاجة هتيجي مصر، إلا لما نبقى عارفين إيه ومحتوياتها إيه، غير كده مش هتتحرك من الميناء، وننفق على المنظومة لتطويرها وتحسينها، فمنظومة التجارة تكلف المصنعين والمصدرين مبالغ طائلة بسبب الأرضيات والتعقيدات البيروقراطية".