"نور الدين" يتابع إزالة التعديات بمراكز ومدن كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الأربعاء حملات إزالة التعديات، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين لظروف مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لارتكاب مخالفات.

وبناءً على توجيهات محافظ كفر الشيخ، جرى إزالة التعديات على حرم الشارع الرئيسي بجوار مجمع المواقف، أمام إدارة مرور كفر الشيخ، بالتنسيق مع قسم الإزالات والإشغالات، وجرت الإزالات كاملة حتى مستوى سطح الارض، واتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وتابعت المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، حيث جرى رفع كافة الاشغالات، وإزالة العوائق، وفتح الطرق لتحسين حركة المرور داخل المدينة، وكذا بقرية بني بكار، بالتنسيق مع قسم الإزالات والإشغالات، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ووجَّه محافظ كفر الشيخ، بالمرور على كافة الشوارع والأحياء والقرى والمراكز لرصد أي مخالفات وإزالتها فورًا، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين في المباني أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا إلى أنه سيجري التعامل معهم بكل حزم وقوة، وتطبيق القانون وتفعيل الإجراءات بالتحويل المباشر للنيابة العسكرية، وفرض النفقات المالية للإزالة على المخالفين.