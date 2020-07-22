أيام ويهل علينا عيد الأضحى المبارك الذي ينتظره المسلمون حول العالم، خاصة في ظل أزمة جائحة كورونا، ويظل التساؤل، كيف سيؤدي المسلمون صلاة عيد الأضحى 2020.

ووفقًا لاجتماع مجلس الوزراء اليوم، والذي ناقش عددا من الإجراءات الواجب اتباعها خلال فترة إجازة عيد الأضحى للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، منها كيفية صلاة عيد الأضحى، والتي تستعرضها "الوطن" في السطور التالية.

كيف سيؤدي المسلمون صلاة عيد الأضحى؟

وقد تم التوافق على أن تتم بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر المبارك، من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة.

وتعمل وزارة الأوقاف على وضع الضوابط والإجراءات الخاصة بالعودة التدريجية لأداء صلاة الجمعة بالمساجد، وعرض ذلك على لجنة إدارة الازمة في الاجتماعات المقبلة.

وشدد الاجتماع على ضرورة الاستمرار في منع التزاحم والاختلاط، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة ووسائل المواصلات، بما يضمن عدم انتشار فيروس كورونا المستجد.