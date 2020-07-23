التموين: الـ 200 جنيه الخاصة بمبادرة المنتج المحلي لمرة واحدة فقط

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لشؤون تكنولوجيا المعلومات، إن دور الوزارة فيما يتعلق بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك التى أعلن عنها مجلس الوزراء، الأربعاء، في اجتماعه الأسبوعي، يقتصر على تزويد وزارة المالية المسئولة عن المبادرة بقواعد بيانات البطاقات التموينية للتأكد من المستحقين لصرف الـ200 الدعم للفرد.

وكشف "مدكور" لـ"الوطن"، أن الدعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة سيكون لمرة واحدة فقط طوال استمرار مدة المبادرة، قائلًا "الـ200 لكل فرد على البطاقة التموينية دي لمرة واحدة، لو المبادرة بدأت يوم الأحد والمواطن نزل خلص فلوسه يوم الأحد، كدا يبقى هو استفاد من المبادرة وملوش فلوس تاني، هى مرة واحدة فقط"

يذكر أن آلية عمل المبادرة، تعتمد على التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة من خلال منح نسبة خصم لكل المواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ في المتوسط 20%، كما تلتزم وزارة المالية بإتاحة مساهمة (خصم إضافي) على سعر ذات السلعة من خلال التزامها بمنح نسبة مساهمة 1% اضافية (بمبلغ يتخطى 12 مليار جنيه)، وذلك لأصحاب البطاقات التموينية فقط