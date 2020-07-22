التموين تكشف شرط الحصول على دعم الـ200 جنيه بمبادرة المنتج المحلي

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل إطلاق مبادرة الرئيس لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك، التي كشف عنها النقاب رئيس مجلس الوزراء اليوم.

وقال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين لشؤون تكنولوجيا المعلومات لـ"الوطن"، إنَّ المبادرة التي ستنطلق الأحد المقبل، ستكون متاحة لأصحاب البطاقات التموينية والبالغ عددها 22 مليون مواطن وتخدم أكثر من 70 مليون مواطن بشرط أن تكون البطاقة صالحة وليست موقوفة أو تعرضت لـ"تلف أو فقدان"، قائلًا "البطاقة لازم تكون سارية وشغالة وبتصرف في شهر يوليو، غير كدا الشخص ده برة المبادرة".

وعن تفاصيل الدعم المقدم من الحكومة على بطاقات التموين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة، أوضح مستشار وزير التموين: "كل فرد على البطاقة له بحد أقصى 200 جنيه، أي منتج هيشتريه هيبقى له خصم 10% يتخصموا من رصيد الـ200 جنيه"، موضحًا أنَّه بالأساس المشاركين في المبادرة سيقدمون خصمًا قدره 20% لأي مواطن، ولكن حامل البطاقة التموينية سيستفيد بـ10% إضافية فوق الـ20 الخصم الأساسي".