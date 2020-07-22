الحكومة: لا تغيير في مواعيد عمل وسائل النقل العام في القرارات الجديدة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، لـ"الوطن"، إنه لا يوجد أي تغيير في مواعيد عمل وسائل النقل العام في قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد التي اتخذت اليوم خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعتباراً من يوم 26 يوليو، مقارنة بالقرارات المعمول بها حالياً بموجب قرار رئيس الوزراء قم 1246 لسنة 2020.

وتنص المادة الحادية عشر من قرار رئيس الوزراء سابق الذكر على: "توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل، وحتى الساعة الرابعة صباحاً".