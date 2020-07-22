متحدث الحكومة: أقل من 120 مصابا بكورونا على أجهزة التنفس الصناعي

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن صلاة عيد الأضحى المبارك، ستطبق عليها نفس الآلية التي طُبقت على صلاة عيد الفطر المبارك الماضية، وهي نقل التكبيرات الصلاة من أحد المساجد الكبيرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، من تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن وزارة الأوقاف تعمل على آليات عودة صلاة الجمعة تدريجيا، كما سيُعرض هذا المقترح على الاجتماع القادم للجنة الأزمات، ربما بعد عيد الأضحى المبارك.

وحول الأفراح، أكد "سعد" على استمرار منع إقامة الأفراح وإغلاق قاعات تلقي العزاء، لكنه سيتم عقد الاجتماعات وقاعات المؤتمرات بواقع 50 فردًا.

وحول إصابات كورونا، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عدد المرضى على أجهزة التنفس الصناعي، بلغ أقل من 120 شخصًا منذ أسبوع.