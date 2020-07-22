سعد: الأجانب المقيمون في مصر يستطيعون الاستفادة من مبادرة المنتج المحلي

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة كانت تعمل على مبادرة تشجيع المنتج المحلي، لزيادة إنتاج المصانع وفرص التشغيل، ورواج النشاط الاقتصادي بشكل عام.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "على مسؤوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، من تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن كورونا عطل تطبيق المبادرة، مشيرًا إلى أن الفيروس أظهر أن تطبيق هذه المبادرة، بات أكثر أهمية عما كان عليه الوضع من قبل.

وتابع، أن التخفيضات المقدمة في هذه المبادرة مغرية جدًا، حيث تصل بعضها إلى 20% و30%، كما سيحصل حامل بطاقة التموين على دعم إضافي من الدولة، وهو 200 جنيه لكل شخص مسجل في هذه البطاقة، بحد أدنى 1000 جنيه للبطاقة.

وأردف، أن هذه المبادرة متاحة لكل مصري مقام على أرض مصر، حتى من لا يملكون البطاقة التموينية، بل والأجانب أيضًا، لكن الأجانب وغير حاملي البطاقات، لن يحصلون على دعم الـ200 جنيه.

وواصل: "قيمة السلع التي ستدخل ضمن هذه المبادرة ستبلغ نحو 120 مليار جنيه، لكن لن يدخل فيها السيارات فقط".