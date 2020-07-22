محمد رمضان يطرح بوستر لمسلسل "موسى": عمل يليق بالجمهور

طرح الفنان محمد رمضان عبر حسابه على "فيسبوك"، بوستر مبدئيا لمسلسل "موسى" المقرر عرضه في رمضان 2021.

وعلق رمضان قائلا: "موسى مسلسل رمضان 2021 إن شاء الله عمل يليق بالجمهور العظيم إنتاج تامر مرسي تأليف ناصر عبد الرحمن إخراج محمد سلامة".

وطرح محمد رمضان، مؤخرا كليب" تيك توك" والذي حقق أعلى نسبة مشاهدة عبر اليوتيوب كما تسلم الدرع الماسي من يوتيوب، ليصبح أول فنان مصري يتلقى هذه الجائزة التي تعتبر من أرقى الجوائز التي تقدمها منصة الفيديوهات الأشهر في العالم لصناع المحتوى عبرها.

وشارك محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام صورة الدرع عقب تسلمه، وكتب "الحمد لله وصول أول درع ماسي من يوتيوب لجمهورية مصر العربية".