محمد رمضان يعيش حالة توهج فني رغم قرار الحبس.. مسلسل وكليب وتريندات

حالة من النشاط الفني يعيشها الفنان محمد رمضان، مؤخرا، بدأت بمسلسل "البرنس" الذي لاقي نجاحا جماهيريا كبيرا خلال منافسات دراما رمضان الماضي.

كما تخطى كليب "كورونا فيروس" والذي قدمه "رمضان" في ظل جائحة كورونا لحث الناس وتوعيتهم على اتخاذ الإجراءات الاحترازية والحفاظ على أنفسهم وأسرهم، ملايين المشاهدات.

بعدها يظهر محمد رمضان بكليب "تيك توك "والذي طرحه منذ أسبوع وحقق 7ملايين مشاهدة عبر اليوتيوب.

وبعد طرح "تيك توك" بأيام قضت محكمة الدقي الجزئية، بحبس الممثل محمد رمضان في القضية رقم 4584 لسنة 2020 جنح الدقي حضوريا، سنة وكفالة عشرة آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف المجني عليه الطيار أشرف سعد محمد أبو اليسر.حيث بدأت الأزمة، بنشر الفنان محمد رمضان لصورة له داخل كابينة إحدى الطائرات، التي تبين فيما بعد أنها تحت قيادة الطيار أشرف سعد محمد أبو اليسر، ما أدى إلى فصله من عمله، نظرا لقبوله بفعل تواجد الفنان داخل الكابينة، ذلك الأمر المرفوض فعله.

وكان الطيار، أقام دعوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان، بعد أن نشر له فيديوهات تسيئ بسمعته، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون.

ورغم هذا القرار استمر محمد رمضان في الاحتفال بكليبه الجديد حيث سافر الساحل الشمالي والتقت الصور التذكارية مع جمهوره.

كما احتفل الفنان محمد رمضان، بحصوله على الدرع الماسي من موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد أن تجاوز عدد متابعيه 10 ملايين مشترك على قناته.

ويتزامن مع كل هذا مفاجأة إعلان "رمضان" عن تأجيل مسلسل الإمبراطور، الذي يجسد خلاله شخصية الفنان الراحل أحمد زكي، لحين التفاوض مع الورثة.

وكتب "رمضان"، عبر حسابه الشخصي "فيس بوك"، "تم تأجيل مسلسل أحمد زكي لحين التفاوض مع الورثة.. ومسلسلنا القادم بإذن الله (موسى) تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة إنتاج تامر مرسي.. ثقة في الله نجاح.. رمضان2021"..

كما كشف "رمضان"، عن تسجيله "دويتو" مع المغنى النيجيري "دامى" سيتم تصويرة قريبا.