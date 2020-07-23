تعليم العمرانية تحصد المركز الأول كأنشط غرفة عمليات للثانوية العامة

حصلت إدارة العمرانية التعليمية على المركز الأول ضمن 3 إدارات الأولى الأكثر تميزا على مستوى مديرية التربية والتعليم بالجيزة، كأنشط غرفة عمليات ثانوية عامة لعام 2020.

قال بكساوي مصطفي بكساوي، مدير عام الإدارة االتعليمية بالعمرانية، إنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب خلال الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.

وأشار "بكساوي" إلى أنه تم تزويد جميع اللجان التى جرى بها امتحانات الثانوية العامة ببوابات تعقيم وتطهير ذاتية وكواشف لدرجات الحرارة وكمامات معقمة ومواد تطهير لتوزيعها على الطلاب يوميًا.

وأقيمت امتحانات الثانوية العامة في الفترة من 21 يونيو حتى 21 يوليو إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم 21 يونيو ويوم 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى) ويوم 28 يونيو مادة (الديناميكا) و 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق) و7 يوليو (الفيزياء والتاريخ) و12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا) و14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية) ويوم 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).