محافظ قنا يتابع سير العمل بمستشفى فرشوط المركزي

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، زيارة مفاجئة فجر اليوم، لمستشفى فرشوط المركزي، للتأكد من انتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية والتمريض.

تفقد الداودي قسم العزل بالمستشفى واطمئن على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى المعزولين بالقسم ومدى توافر الأدوية الخاصة بهم وكذا المستلزمات الوقائية الخاصة بالأطباء والممرضات، مشيرا إلى تعافي وخروج 254 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد منذ نهاية مايو الماضي وحتى الآن.

وتابع المحافظ جولته بقسم الغسيل الكلوي والذي يضم 29 ماكينة مجهزة تخدم 145 مريض شهريا، كما اطمئن المحافظ من المرضى على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم والذين أبدوا رضاهم عن جودة الخدمات.

واختتم محافظ قنا جولته بالمستشفى بتفقد أعمال التطوير التي تجرى بمستشفى حميات فرشوط والتي تتم تحت إشراف وزارة الإنتاج الحربي، مشيرا إلى أن أعمال التطوير سوف تساهم في زيادة عدد الأسرّه بالمستشفى إلى 165، بالإضافة إلى تجهيز 8 غرف عناية مركزة وتركيب شبكة غازات بجميع غرف المستشفى وكذا تركيب 3 مصاعد كهربائية لتوفير أقصى درجات الراحة للمرضى المترددين على المستشفى، وأضاف المحافظ أن أعمال التطوير تشمل أيضا رفع كفاءة استراحة الأطباء والممرضين بالمستشفى مؤكدا أن أعمال التشطيبات النهائية تجرى على قدم وساق وسيتم الانتهاء من تنفيذها خلال الأيام المقبلة.