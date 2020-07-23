4 أفلام تتنافس في موسم عيد الأضحى

تستعد شركات الإنتاج السينمائي لعرض عدد من الأفلام في موسم عيد الأضحى المبارك، بعد أن قررت الحكومة استمرار تطبيق ما نص عليه القرار السابق لرئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالسينمات والمسارح، وهو ألا تزيد نسبة الإشغال في تلك المنشآت عن 25% من الطاقة الاستيعابية.

ومن المنتظر أن ينافس في هذا الموسم 4 أفلام سينمائية تتنوع بين الرومانسية والأكشن والكوميدي.

الغسالة

يعرض فيلم "الغسالة" خلال موسم عيد الأضحى وتدور أحداثه في إطار كوميدي خيالي حول غسالة متطورة يمكن من خلالها السفر عبر الزمن، وتتسبب في العديد من الصراعات والمفارقات بين من يستخدموها.

الفيلم بطولة محمود حميدة، شيرين رضا، هنا الزاهد، أحمد حاتم، أحمد فتحي ومحمد ثروت، تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد.

زنزانة 7

تقرر عرض فيلم زنزانة 7، بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي، وتدور أحداثه في إطار تشويقي وأكشن، بين "منصور" و"حربي" اللذان ينشأ بينهما صراعا داخل السجن.

يشارك في بطولة الفيلم، مايا نصري، منة فضالي، عبير صبري وإيهاب فهمي، تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

توأم روحي

تقرر عرض الفيلم الرومانسي توأم روحي خلال موسم عيد الأضحى، وتدور أحداثه حول قصة حب تجمع بين اثنين تواجههما العديد من المشكلات والعقبات التي تجعل قصة حبهما شيئا مستحيلا أن يتحقق في الواقع.

الفيلم بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبولبن.

الحارث

وتقرر عرض فيلم الحارث، وتدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، واستعان صناع الفيلم بخبرات من هوليود لتنفيذه بشكل عالي الاحترافية.

والفيلم بطولة، أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، أسماء جلال، علي الطيب وعمرو عبدالجليل، تأليف محمد عبدالخالق وإخراج محمد نادر.