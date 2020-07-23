الحكومة السورية تقرر إغلاق صالات الأفراح والعزاء

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا، إغلاق صالات الاحتفال بالمناسبات، بدءا من يوم غد الجمعة وحتى إشعار آخر.

وأوضحت رئاسة الوزراء أنّ المجلس اتخذ قرار الإغلاق في اجتماع عقده الإثنين الماضي، ويقضي بإغلاق صالات الأفراح والعزاء في المحافظات، وقالت إنّ ذلك يأتي في سياق الإجراءات المتخذة للحد من وباء كورونا، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وكلف المجلس الوزارات بـ"اتخاذ المزيد من الضوابط والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس".

وكان وزير الصحة السوري، نزار يازجي، أعلن قبل يومين أنّ تلك الصالات ستغلق وأن تجاوز الإصابات بكورونا عتبة الـ500 إصابة، ينذر بتفش أوسع في حال التهاون في إجراءات الوقاية.

بينما أعلنت وزارة الأوقاف السورية، أمس عددا من الإجراءات، بينها تعليق صلاة عيد الأضحى في محافظتي دمشق وريف دمشق، وذكرت أنّ سبب ذلك هو ارتباط تلك الصلاة "ببعض العادات الاجتماعية المؤدية للتزاحم".

كذلك أعلنت تعليق الدروس والمجالس وحلقات التدريس الديني وأنشطة معاهد الأسد في مساجد دمشق وريف دمشق حتى إشعار آخر، وإغلاق صالات التعزية والأفراح التابعة لوزارة الأوقاف في المحافظتين حتى إشعار آخر.

وتتزايد حالات الإصابة بالفيروس في سوريا، إذ يجري الإعلان عن إصابات جديدة بشكل شبه يومي في البلاد التي رفعت معظم الإجراءات الوقائية التي كانت اتخذتها لمنع انتشار الفيروس.