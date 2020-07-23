خطوات وشروط الحصول على دعم الـ200 جنيه من التموين ضمن مبادرة المنتج المحلي

تطلق وزارة المالية الأحد المقبل، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي لمدة 3 أشهر، يتم خلالها إضافة دعم لبطاقات التموين بقيم 200 جنيه للفرد، وحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة.

وتستعرض "الوطن" تفاصيل المبادرة، وشروط الحصول على الـ200 جنيه دعم على البطاقة التموينية، وكيفية الاستفادة منها، والخدمات المتوقعة، وهي كما يلي:

شروط الحصول على 200 جنيه دعم على بطاقة التموين

ووضعت وزارة التموين عدة شروط لنزول مبالغ الدعم إلى بطاقة التموين والتي ستكون متاحة لأصحاب البطاقات التموينية والبالغ عددها 22 مليون مواطن، وتخدم أكثر من 70 مليون مواطن، شرط أن تكون البطاقة صالحة وليست موقوفة، وألا تكون البطاقة تالفة أو تم فقدانها.

خطوات الحصول على الدعم المقدم

مبادرة تحفيز الاستهلاك تمنح نسبة خصم للمواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ في المتوسط 20%، ولأصحاب بطاقات التموينية يمكنهم الحصول على خصم إضافي يبلغ 10%، وبذلك يكون الخصم على المنتج لا يقل عن 30%.

كيفية الحصول على المنتجات من المبادرة؟

تعرض الحكومة بيانات السلع والمصنعين والموزعين المشاركين بالمبادرة، التي جرى اعتمادها من خلال اتحادي الصناعات والغرف التجارية وتبلغ نحو 4231 منتجا، بمشاركة 1178 تاجرا، عبر موقع الالكتروني الرسمي، ويمكن الدخول من هنـــــــــا.

تضم المنتجات الالكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، ومنتجات أخرى.

تسهم المبادرة في توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين بما يرفع الرضا العام ومستوى معيشة المواطن، ويشجع المنتج المحلي ويحفز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الانتاج وزيادة فرص العمل، إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحلات التجارية والسلاسل التجارية.