وفاة طبيبة أسنان بمستشفى دهب المركزي داخل سكن الأطباء

توفيت، صباح اليوم، طبيبة أسنان بمستشفى دهب المركزي تدعى راندا محمد أبو بكر داخل مقر إقامتها بسكن الأطباء التابع للمستشفى.

تلقى اللواء أحمد الألفي مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من قسم شرطة دهب يفيد العثور على طبيبة أسنان تعمل بمستشفى دهب تدعى راندا محمد أبو بكر، 39 سنة، من محافظة الجيزة، جثة هامدة داخل مقر إقامتها بسكن الأطباء.

وتبين وجود دماء حول الجثة ودماء خارجة من الفم، وجرى إخطار الفريق الطبي لمحاولة إنقاذها وعمل إنعاش قلبي ورئوي لها، وتبين أن الطبيبة الشابة فارقت الحياة جراء القيء الدموي، وبالكشف الظاهري عليها تبين عدم وجود شبهه جنائية، وأن الوفاة طبيعية ولايوجد آثار مخدرات في الدماء.

وتبين أن سبب الوفاة صدمة عصبية ناتجة عن انثقاب قرحة هضمية والقيء الدموي، حيث كانت الفقيدة تعاني من قرحة هضمية وقيء دموي وكانت تخضع للعلاج.

حرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بوضع الجثة بمستشفى دهب وإخطار أهلها لتسلمها.

في سياق متصل، نعى الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة الطبيبة الشابة عبر الصفحة الرسمية لمديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".