محافظ القليوبية يسلم التابلت للإدارات الزراعية لتطبيق "الكارت الذكي"

سلم، اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، 215 جهاز تابلت بالإضافة إلى جهاز حساب النقاط و30 جهاز كمبيوتر، لجميع مديري الإدارات الزراعية بمدن المحافظة، للبدء في تطبيق منظومة الكارت الذكي والتي سيستفاد منها 57 ألف مزارع.

جاء ذلك بحضور المهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة، ومديري الإدارات الزراعية وعدد من المسؤولين بوزارة الزراعة والشركة القائمة على تنفيذ المنظومة بالمحافظة.

ومن المقرر البدء في عقد دورات تدريبية لمسؤولي الجمعيات التعاونية على استخدام التابلت في تفعيل كارت الفلاح الذكي في مراكز المحافظة، حيث جرى تقسيمها على 4 مجموعات تتضمن كل مجموعة الجمعيات التعاونية بـ 3 مراكز.

وأكد محافظ القليوبية أن منظومة كارت الفلاح الذكي الخاص بحصر وميكنة الحيازات الزراعية، هي إحدى نتائج منظومة التحول الرقمي التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا وتسعى إلى تطبيقها في كل المجالات ومنها المجال الزراعي تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

وأشار إلى أن منظومة كارت الفلاح تأتي لصالح المزارعين وهدفها القضاء على الفساد والوصول بالدعم إلى مستحقيه من المزارعين، حسب المساحات المنزرعة فعليا وحصولهم على حصة الأسمدة المقررة لهم، بالإضافة إلى المبيدات والبذور وكل مستلزمات الزراعة، وتأتي تماشيا مع سياسة الدولة في النهوض بمنظومة الزراعة، بالإضافة إلى تيسير عمليات صرف المستحقات المالية.