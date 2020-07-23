استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى 15 أغسطس بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
03:51 م | الخميس 23 يوليو 2020
تفقد الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائبًا عن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، التابع للوحدة المحلية لمركز المنيا، وذلك لمتابعة كافة الخدمات التي يقدمها نظام الشباك الواحد لتقديم الشكاوى والطلبات، وخاصة طلبات التصالح على مخالفات البناء.
وأكد نائب المحافظ، أن توجيهات المحافظ تضمنت وضع خطة لتطوير الخدمات الحكومية، بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال مراكز خدمـة المواطنين، والتي يستخدم بها أحدث التقنيات الحديثة لرفع كفاءة الأداء وإحكام السيطرة وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة لمتخذي القرار، ولمتابعة أداء الإدارات في مجال خدمة المواطنين، وذلك لفصل مقدم الخدمة عن طالبها بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد.
ووجه نائب المحافظ، الجهات التنفيذية بسرعة الفحص والعرض والإفادة الفعلية بخصوص شكاوى وطلبات المواطنين، كما شدد على ضرورة التيسير على المواطنين وإزالة أسباب شكواهم والاستجابة للطلبات القانونية المقدمة منهم، وأيضًا الحصول على الموافقات والخدمات بشفافية كاملة.
ودعا نائب المحافظ، المواطنين الي ضروره الإسراع في تقديم طلبات التصالح وذلك بجميع المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة وسداد جدية التصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة في الطلب، وذلك خلال 30 يومًا اعتبارًا من 15 يوليو الجاري، مؤكدًا أن تخفيض أسعار التصالح والذي ستقرره اللجان المشكلة لهذا الغرض سيكون ساريًا على جميع الطلبات التي تم تقديمها.
وتابع نائب المحافظ، سير العمل داخل وحدة المتغيرات المكانية بمجلس مدينة المنيا، مشددًا على سرعة الانتهاء من ادخال كافة البيانات الخاصة بالمخالفين للسير في الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرًا إلى أن المنيا هي أولى محافظات مصر في تطبيق المنظومة المتكاملة، بالاشتراك مع إدارة المساحة العسكرية، وتتستقبل المحافظه صور فضائية محدثة لمتابعة الموقف على الأرض يوميًا.