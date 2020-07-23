فيديو.. مواطنون يتوافدون على ضريح "عبدالناصر" لإحياء ذكرى 23 يوليو

توافد عدد من المواطنين إلى ضريح الزعيم الراحل جمال عبدالناصر بشارع الخليفة المأمون لإحياء ذكري ثورة 23 يوليو.

يذكر أن الضريح قد تم إغلاقه وإلغاء الاحتفالية هذا العام بسبب جائحة كورونا التي تمر بها البلاد واكتفى المواطنون بإهداء باقات من الورود وقراءة الفاتحة أمام ضريح الزعيم الراحل للاحتفال بالذكرى الـ68 لثورة 23 يوليوالمجيدة.

ورفع المواطنون لافتات بصور الزعيم الراحل، وقال رجب سيد، محام، إنه اعتاد على المجئ للاحتفال بثورة يوليو لمدة 30 عاما: "لأول مرة العدد قليل بسبب كورونا، ووحشتنا يا ريس وفي أشد الحاجة لأمثالك".

"جئنا نجدد العهد".. جاء ذلك على لسان سيد عبدالغني رئيس الحزب العربي الناصري، والذي صرح بأنه رغم معرفتهم بإغلاق المسجد والضريح إلا أنهم أصروا على الحضور لأن مناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو لا يمكن أن تفوت وأنهم كحزب ناصري باقون على العهد وسياسات الزعيم الراحل، والتي كان من أهم مبادئها الانحياز إلى الفقراء والعدالة الاجتماعية.