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محمود مسلم

عاجل.. الإفراج عن 2130 سجينا بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو وعيد الأضحى

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الوطن
01:39 م | الخميس 23 يوليو 2020
سجناء مفرج عنهم - أرشيفية

سجناء مفرج عنهم - أرشيفية

  تنفيذاً لقرار السيد/ رئيس الجمهورية رقم (٤١١) لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفو شروط العفو بمناسبه الإحتفال بكل ٍ من (الذكرى الثامنة والستون لثورة الثالث والعشرين من يوليو – عيد الأضحى المبارك).

فقد قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج .. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (2130) نزيل من بينهم (٢٢١) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك إستمراراً لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.

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