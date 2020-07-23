توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حار رطب نهارا لطيف ليلا والعظمى بالقاهرة 36

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ متوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري، ومعتدل نهارا لطيف ليلا على السواحل الشمالية الشرقية والشمالية الغربية، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد، وتكون الرياح معتدلة، وتنشط على خليج السويس وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

ويسود السبت طقس حار رطب نهارا لطيف ليلا وتتكاثف الشبورة المائية صباحا والرياح تكون معتدلة على القاهرة والوجه البحري، ويكون شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا على جنوب الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة خلال 72 ساعة مقبلة، وهي كالتالي:

طقس الجمعة 24 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 28.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 30.

طقس السبت 25 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 28.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43، والصغرى 31.

طقس الأحد 26 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 23.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 29.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 28.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44، والصغرى 32.