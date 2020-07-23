تحرير 67 مخالفة في حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بملوي

شنت الوحدة المحلية لمدينة ملوي، برئاسة اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس المركز والمدينة، بالتنسيق مع وحدة شرطة المرافق، حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع، استهدفت الباعه الجائلين والمحلات المخالفة.

وأسفرت الحملة عن تحرير 40 محضر إزالة إدارية، و13محضر إشغالات، و4 محاضر فورية بطريق مصر أسوان، وشارعي "المجيدي"، و"26 يوليو"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي المجلس القروي بالروضة بملوي تم كسح وصيانة خزانات العمارات السكنية الأولى بالرعاية بقرية الشيخ عبادة، استجابة لشكاوى المواطنين، كما تم رفع كافة المخلفات والقمامة من نقاط التجميع بالقرية، وصيانة وتركيب الكشافات بجميع أعمدة الإنارة بنطاق القرية، وذلك حفاظًا على المظهر الجمالي والحضاري، والقضاء على ظاهرة انتشار القمامة والحد من التلوث البيئي.

وأكد رئيس المدينة أنه يتم فحص شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل عاجل، وقد تم تكليف رؤساء المجالس القروية والأحياء بالتعامل الفوري مع الشكاوى، وإيجاد حلول عملية لها بما يساهم فى تحقيق مصلحة المواطن.