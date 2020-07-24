مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على عقوبة إقامة شادر بالقاهرة

قال اللواء إبراهيم عوض، مدير المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، إن المحافظة حظرت إقامة الشوادر بالشوارع، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا تمنع إقامة تلك الشوادر للحفاظ على بيئة نظيفة ومنع أي تجمعات.

وأضاف "عوض"، لـ"الوطن"، أن إقامة أى شوادر لبيع اللحوم والخراف يعد مخالفا للقانون وتوقع عليه غرامة بيئية من ألف إلى 20 ألف جنيه، وفق القانون رقم 4 لسنة 1994، علاوة على تحرير محضر إتلاف رصيف وإشغال بمساحة مختلفة، بالإضافة إلى إزالة الشادر على الفور.

وأشار إلى أن الطب البيطرى يحدد نوعية اللحوم المتداولة بعد أخذ عينة منها، مؤكدا أن محافظة القاهرة خالية من أى شادر بالشارع وأى مواطن يجد مخالفة عليه الإبلاغ عنها على الفور للتعامل معها حفاظا على نظافة البيئة والشوارع.