"العثيمين" يهنئ خادم الحرمين الشريفين بمناسبة نجاح العملية الجراحية

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة ولشعب المملكة العربية السعودية بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجراها اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" أن الأمين العام دعا الله عز وجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين، نعمة الصحة والعافية، ليواصل مسيرته في خدمة بلاده المملكة العربية السعودية وقضايا الأمة الإسلامية.

رئيس دولة فلسطين يهنئ الملك سلمان بنجاح العملية الجراحية

من جانبه، هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، خادم الحرمين الشريفين، بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له وتكللت بالنجاح.

وقال الرئيس عباس في برقية التهنئة التى نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا": "يسرنا أن نرفع لكم باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا ومن خلالكم للحكومة وللشعب السعودي الشقيق، بأسمى آيات التهاني بسلامتكم من العملية الجراحية التي أجريت لكم وتكللت بحمد الله بالنجاح، سائلين الله تعالى أن يديم عليكم موفور الصحة والعافية لمواصلة قيادة بلدكم وشعبكم الحكيمة والشجاعة".

وكان الديوان الملكي السعودي، اعلن في وقت سابق، اليوم، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، تكللت بالنجاح.

وأوضح الديوان، أن العاهل السعودي سيمضي بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي، وفقا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية.

وكان خادم الحرمين الشريفين، دخل الاثنين الماضي، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء بعض الفحوصات، جراء وجود التهاب في المرارة، حسبما أوضح بيان صادر عن الديوان الملكي.