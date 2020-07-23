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هل ينتقل كورونا من الأطعمة أو عبوات المواد الغذائية؟.. "الصحة" تجيب

كتب:

شريف سليمان
08:51 م | الخميس 23 يوليو 2020
فيروس كورونا

فيروس كورونا

تستمر وزارة الصحة، في التوعية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد، تزامنًا مع انخفاض أعداد الإصابات والوفيات في الفترة الأخيرة. 

وأجابت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن سؤال "هل ينتقل فيروس كورونا من الأطعمة أو عبوات المواد الغذائية؟"، مؤكدةً أن هذا الأمر مستبعد. 

وجاءت الإجابة التي نشرتها الوزارة عبر صفحتها: "من المستبعد جدًا أن تحدث عدوى فيروس كورونا من الأطعمة أو عبوات المواد الغذائية لأنه مرض تنفسي وطريق الانتقال الأساسي يكون من خلال الاتصال المباشر أو غير المباشر مع قطرات الجهاز التنفسي الناتجة عندما يسعل أو يعطس شخص مصاب".

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