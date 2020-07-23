جامعة سوهاج عن الحكم الصادر بحبس رئيسها وعزله: سنطعن عليه

أصدر المركز الاعلامي لجامعة سوهاج، منذ قليل، بيانًا، حول حكم محكمة الجنح ضد الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، بالحبس سنة والعزل من الوظيفة، لعدم تنفيذ حكم قضائي.

وذكر البيان، أن الجامعة تابعت موضوع الحكم الصادر ضد رئيس الجامعة، ولاحظت عدم الدقة في طريقة التناول، مشيرة إلى احترامها لكافة أحكام القضاء، والالتزام بعدم التعقيب عليها.

وأوضح البيان أن محافظة سوهاج أصدرت قرارًا بتخصيص قطعة أرض مساحتها سبعة أفدنة بالقرار رقم 503 لسنة 2007، لجامعة سوهاج، لبناء مدينة جامعية عليها وبعض المنشآت الخدمية الأخرى.

وأصدرت المحافظة والجهات المعنية رخصة لقطعة الأرض المشار اليها، وبناء عليه اتخذت الجامعة الإجراءات اللازمة والشروع فى بناء الأرض لرفع العبء عن كاهل العديد من الأسر، وزيادة القدرة الاستيعابية للمدن الجامعية، وجري طرح مناقصة لإقامة المدينة الجامعية على مساحة الأرض المخصصة لإنشاء المدينة الجامعية.

وأشار البيان إلى "في غضون عام 2019 صدر حكم من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار التخصيص الصادر من محافظة سوهاج للجامعة، وهو حكم واجب النفاذ من ناحية، ومن ناحية أخرى جرى الطعن عليه من الجامعة وهيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا، وننتظر إيقاف تنفيذه في وقت قريب من دائرة فحص الطعون".

وأقام المدعي الذى صدر له الحكم المشار اليه جنحة عدم تنفيذ الحكم القضائي أمام محكمة جنح قسم ثان سوهاج ضد رئيس الجامعة، ولم يٌمثل فيه بشخصه، ولم يحضر عنه محامى موكل منه، وصدر الحكم بالحبس والعزل من الوظيفة، وهو حكم أول درجة، ومشمول بإيقاف التنفيذ بصفة مؤقتة.

وأضاف البيان أنه جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن على الحكم الصادر ضد رئيس الجامعة، وذلك على النحو الذى رسمه القانون في هذا الشأن.

وكانت محكمة جنح سوهاج، قد قضت بحبس الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، عامًا مع الشغل، وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا، وعزله من وظيفته، لعدم تنفيذه حكم قضائي صادر من مجلس الدولة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى محمود فراج، وبحضور طه الجيلاني، وكيل النائب العام، وأمانة سر كارم محمود.

وتقدم محاميان بدعوى قضائية برقم 7897 لسنة 4 ق محكمة القضاء الإداري بسوهاج، ضد رئيس جامعة سوهاج لوقف قرار تخصيص قطعة أرض ملكهما، يجري إقامة منشآت خاصة بجامعة سوهاج الجديدة عليها بمنطقة الكوامل، وأصدرت المحكمة قرارها بوقف قرار التخصيص الصادر وإيقاف أعمال البناء.

وتقدم الشاكيان بشكوى في قسم ثان سوهاج، لعدم تنفيذ رئيس جامعة سوهاج الحكم الصادر، وتم إنذار رئيس الجامعة على يد محضر لكنه لم يلتزم بالحكم الصادر، وجرى إقامة دعوى في محكمة الجنح وجرى إعلان المتهم بموعد الجلسة.

وألزمت المحكمة المدعين بالحق المدني بدفع 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وألزمته بأتعاب المحاماة لعدم تنفيذه الحكم القضائي الصادر في القضية رقم 7897 لسنة 4ق الصادر من مجلس الدولة "محكمة القضاء الإداري.