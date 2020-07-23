ضبط 4 أطنان ملح مجهول المصدر داخل مصنع بالغربية

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتكثيف حملات الرقابة التموينية والتجارية على الأسواق، وضبط السلع مجهولة المصدر، وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

في هذا السياق، تمكنت مديرية التموين والتجاره الداخلية بالغربيه في حملة مسائية اليوم من ضبط 4 أطنان ملح مجهول المصدر داخل إحدى مصانع التعبئة، وتحفظت على المضبوطات، وحررت المحضر رقم 8498 لسنة 2020 جنح قسم زفتى، والمحضر رقم 8499 لسنة 2020 جنح قسم زفتى.

وأضاف المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، أن الحملة تمكنت من ضبط 3 جوالات دقيق مدعم استخراج 82٪ بوزن 50 كيلو زيادة بإحدى المخابز البلدية التي تعمل بنظام البطاقات الذكيه بعد اتمام عملية الجرد، مشيرًا إلى التحفظ على الدقيق الزائد، وتحربر المحضر رقم 17289 لسنة 2020 جنح ثان طنطا، إلى جانب تحرير 3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.