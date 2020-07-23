تصدير 8797 طن بضائع عامة من ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 3 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 14 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 8797 طنًا، تشمل 3050 طن بودرة جبس، و3700 طن يوريا، و800 طن فوسفات، و1247 طن حديد، في حين بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 52451 طنًا، تشمل 6585 طن حديد، و32910 أطنان ذرة، و1000 طن زيت طعام، و9384 طن سكر، و1000 طن خشب زان، و6035 رأس ماشية (عجول تسمين)، بإجمالى وزن 1572 طنًا.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 70 حاوية مكافئة تشمل فواكه وخضروات وحاصلات زراعية، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وأمريكا وإنجلترا وهولندا وتركيا وإيطاليا، فيما وصل عدد الحاويات الترانزيت إلى 34 حاوية مكافئة.

وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21757 طنًا، كما غادر 2527 شاحنة، منها 937 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 46302 أطنان من البضائع العامة.