شباب رأس غارب يفاجئ الطاقم الطبي بلافتة شكر داخل قسم العزل بالمستشفى

فاجأ مجموعة شباب بمدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، الطاقم الطبي وطاقم التمريض بقسم العزل بمستشفى رأس غارب المركزي بلافتة جدارية تحمل صورا مجازية لهم وكلمات شكر تعبر عن مدى تقدير واحترام للجهد المبذول منهم في العمل على علاج حالات مصابي كورونا بعزل رأس غارب.

صمم مجموعة من شباب رأس غارب اثنين من الجدارية الكبيرة تحمل لافتة "شكرا جيش مصر الأبيض " إحداهما تم تصميمها على جدار قسم العزل من الخارج لتكون في محط أنظار الدخول والأخرى تم تصميمها على جدار قسم الاستقبال المواجه لقسم العزل لتكون في محط أنظار الخروج.

يقول محمد جمال عبد القادر رئيس أمانة حزب المصريين برأس غارب، إن الجدارية استغرقت ساعتين في عملها بمشاركة مجموعة من شباب حزب المصريين برأس غارب وعلى رأسهم الرسام خالد العجيمي وتم الانتهاء منها الساعة السادسة مساء تزامنا مع ميعاد تغيير وردية الطاقم الطبي بقسم العزل بالمستشفى ليتفاجأ بها جميع الأطقم الداخل والخارج أثناء تغيير الوردية لتظهر عليهم علامات السعادة والامتنان لرؤيتهم إياها.

وأشار عبد القادر في حديثه لـ"الوطن"، إلى أن الجدارية هي رسالة تحية وتقدير واحترام لكل من يُساند الوطن في محنته، وعلى رأسهم "جيش مصر الأبيض" برأس غارب من أطباء وممرضين وفنيين، الذين يقفون على خط المواجهة ضد فيروس كورونا، ويسطرون ملحمة وطنية من أجل منع انتشار هذا الفيروس ، غير عابئين بخطر الإصابة، فكان لزاما علينا تقديم الشكر لهم.