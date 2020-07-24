مدير التعليم بالبنك الدولي: إتمام الامتحانات كان تحديا كبيرا لمصر

قال خايمي سابيدرا، مدير قطاع التعليم بالبنك الدولي من واشنطن، إن العالم حاليا يشهد أكثر الأزمات الدرامية فيما يتعلق على قطاع التعليم، حيث أن انتشار فيروس كورونا وما لحقه من إغلاق بالمدارس والجامعات هي أزمات لم تحدث منذ 100 عام على الأقل.

وأضاف "سابيدرا"، خلال مداخلة له عبر "سكاي بي" ببرنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الأزمة الراهنة تجبر الجميع على إعادة التفكير مرة أخرى بشأن الأمور التي تم المرور بها في الماضي، وإلحاق التكنولوجيا بالمراحل التعليمية المختلفة، وهناك أكثر من مليار طالب في العالم كانوا غير منتظمين بالدراسة بسبب الجائحة، موضحا أنه وخلال فترة الوباء اعتمدت كل الدول على التكنولوجيا الرقمية القائمة لديهم، حيث إن العالم كله يشهد تغيرات جذرية كثيرة بسبب جائحة كورونا، وكثير من المدارس قد تم إغلاقها، بينما عادت 4 دول أوروبية حاليا للسماح بالطلاب بالذهاب إلى مدارسهم فيها.

وأكد أن مصر بدأت تجربتها في التحول للتعليم عن بعد مبكرا، ومنصات التكنولوجيا تم استخدامها بشكل جيد للتواصل بين الطلاب والمدرسين، وتوسعت مصر في ذلك بالمقارنة بدول أخرى، مشيرا إلى أن ما قامت به مصر من إتمام لعملية الاختبارات للطلاب كان تحديا كبيرا قامت به مصر، وجاءت تلك التجربة إيجابية ولم يكن من السهل القيام بهذا الأمر في ذلك التحدي الجديد، وكانت مصر مستعدة بشكل أفضل من دول أخرى للتغلب على هذا التحدي، بينما ظهرت معاناة دول أخرى في تلك التجربة، ونجحت مصر في التحول الرقمي الذي أهلها لإتمام ذلك.

وتابع: "هناك طرق أخرى جديدة للتعلم، ولابد أن تكون هناك مدارس بدون جدران، وبها عملية تعليمية مستمرة ومتواصلة، ومؤسسات تعليمية تدمج بين المدارس والمنزل، وهو ما يتطلب توسع في الشبكات والتعليم عن بعد والبنية التحتية للإنترنت مع وجود مزيد من التدريب للمدرسين لاستخدام التكنولوجيا الرقمية، وأيضا الأطفال، يجب أن تكون عملية التعليم الجديدة متوافقة للجميع حتى يتقبلوها".