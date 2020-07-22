إجراء امتحانات الدراسات العليا بطب المنوفية 1 سبتمبر

أعلنت كلية الطب جامعة المنوفية عن إجراء امتحانات الجزء الأول للدراسات العليا (دبلوم - ماجستير - دكتوراة) دور أبريل المؤجلة نظرًا لظروف وباء كورونا، في الأول من سبتمبر لعام 2020 وسوف يجري رفع جداول الامتحانات على موقع الكلية.

وأعلن الدكتور محمود قورة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية عن تقدم تصنيف المجلة العلمية لكلية الطب جامعة المنوفية، كمجلة محلية مصرية في قطاع الدراسات الطبية لشهر يوليو 2020 وارتفاع تقدير المجلة من 6 إلى 7 نقاط.

وأكد الدكتور طاهر عبد الستار وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أن المجلة تشهد تطورًا ملحوظًا و تعاونًا مع دار النشر العالمية Wolters Kluwer وهو ما يعطي للمجلة ثقلًا علميًا واضحًا.