الأرصاد: درجات الحرارة ترتفع بنهاية يوليو.. والفرصة مهيئة لسقوط أمطار

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الطقس مستمر في حالة الاستقرار على الأقل لمدة 5 أيام مقبلة وبنفس درجات الحرارة، موضحا أنّ الطقس مستقر حتى الآن ولم تحدث أي موجات حارة أو شديدة الحرارة منذ بداية فصل الصيف.

وأضاف شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس سلامة ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنّ نسب الرطوبة هي التي تسجل ارتفاعا شهريا 7 و8، وهو شيء طبيعي في مثل هذا الوقت من العام، مشددا على أنّ الفترة المقبلة لن تشهد ظواهر حرجة أو موجات عنيفة، والشبورة المائية هي التي تتكون في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وتابع شاهين أنّ الهيئة رصدت تغيرات في حالة الطقس مع نهاية شهر 7، وبداية من يوم الأحد أو الاثنين المقبل وسيتم التنويه عنها أولا بأول مع اقتراب الحالة، كاشفا عن أنّ الخرائط الجوية تشير إلى أنّ آخر 4 أيام في الشهر ترتفع فيها درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، مع وجود فرص لسقوط أمطار على مناطق من جنوب البلاد وجنوب سيناء مع ارتفاع درجات الحرارة، وهي حالة نادرة الحدوث.

وأشار شاهين إلى أنّ بدايات شهر 7 كانت توجد فرص لسقوط الأمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد، مؤكدا أنّ تأثر البلاد بمنخفض الهند الموسمي مستمر لمدة شهر ونصف على الأقل.