6 ملايين جنيه مساعدات لـ4897 أسرة في المنوفية

أعلن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنوفية، إمام فوزي، صرف مساعدات مالية شهرية لـ 3500 أسرة لمدة ثلاثة أشهر بإجمالي 4 ملايين و200 ألف جنيه بالتعاون والتنسيق بين الوزراة وبنك الغذاء العالمي.

وأضاف أنه جرى اختيار الأسر عن طريق قواعد البيانات ووفقا لظروفهم وممن لم يشملهم برنامج تكافل وكرامة، وسيتم صرف المساعدات عن طرق خدمة فوري وبالرقم القومي.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بتقديم أوجه الدعم والرعاية الكاملة للأسر الأكثر احتياجا ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه بالتعاون بين الوزارة ومؤسسة خالد عبدالله بالقاهرة جرى دعم 1397 أسرة باجمالي مبلغ ما يقرب من مليون و700 ألف لصرف مساعدات مالية لمدة ثلاثة أشهر.

كما أشار إلى بدء أعمال التطوير بمؤسسة العجزة بمنوف بإجمالي مبلغ 850 ألف جنيه، من خلال دعم مؤسسة العجز للتنمية وسيتم صرف إعانة دورية للمؤسسة بواقع 98 ألف جنيه سنويا للنهوض بها.

واستعدادا لعيد الأضحى المبارك، جرى التنسيق مع جمعية الأورمان لتوفير لحوم الأضاحي من خلال دعم الجمعية بـ25 رأس ماشية سيجري توزيعها من خلال الجمعيات على الأسر المستحقة وكذا دعم الجمعية الشرعية بـ11 طن لحوم أضاحي مع اتباع الإجراءات الوقائية.

كما أشار إلى أنه جرى تسليم 456 بطاقة تموين لأسر برنامج تكافل وكرامة. وفي إطار منظومة التحول الرقمي لرفع كفاءة وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية، جرى الدفع بـ30 تليفون شبكي و16 جهاز حاسب آلي و8 أجهزة أسكنر، وذلك كدفعة أولى للربط الشبكي بين الوحدات الاجتماعية.