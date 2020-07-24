السبت.. بدء التسجيل بدورات التربية العسكرية بجامعة المنوفية "أونلاين"

أعلن العقيد عماد هنداوي مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة المنوفية، أن بدء التسجيل بدورات التربية العسكرية (أونلاين) سيكون اعتبارا من يوم السبت الموافق ٢٥ يوليو الحالى.

وأمد "هنداوي" أنه سوف يتم إعلان النتيجة يوم 4 من أغسطس القادم، وتبدأ الدورة فى 9 وتنتهى فى 24 من نفس الشهر، وستكون أسبقية القيد بالدورة للفرق النهائية بصرف النظر عن أسبقية التسجيل، كما يتم نشر المحاضرات ورفع الأبحاث الخاصة بالدورة وإجراء الامتحان النهائي للدورة على منصة التعليم الإلكتروني لجامعة المنوفية.

يأتي هذا ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد التى تتخذها جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للحفاظ على سلامة الطلاب وتحقيق الأمان الصحى لهم، وتقديم كافة الخدمات إلكترونيا لمنع التكدس والازدحام فقد تقرر التسجيل بدورات التربية العسكرية "أونلاين".

وفى حالة وجود استفسارات يرجى الاتصال على هذا الرقم 01000203287.