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محمود مسلم

رئيس جامعة المنوفية يجتمع بعمداء الكليات "أون لاين"

كتب:

إبراهيم الديهي
11:38 م | الأربعاء 22 يوليو 2020
الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية

الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية

التقى الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية بعمداء الكليات، اليوم الأربعاء، في لقاءه الشهري الذي يعقده لمتابعة سير العمل بالكليات ومناقشة الموضوعات التي تحتاج لدراسة قبل عرضها على مجلس الجامعة القادم.

عُقد الاجتماع "أون لاين" عبر منصات الاجتماعات الإلكترونية بحضور نائبي رئيس الجامعة الدكتور أحمد القاصد للدراسات العليا والبحوث والدكتور نانسى أسعد للتعليم والطلاب والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة.

بدأ مبارك الاجتماع بمتابعة أعمال الامتحانات التحريرية لطلاب السنوات النهائية بجميع الكليات، ومدى تطبيق الضوابط العامة والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، ومرور فترة الامتحانات دون مشاكل، مشيرا إلى الجولة التفقدية التي قام بها لمتابعة سير الامتحانات، موجها الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجهاز الإداري لمجهوداتهم خلال تلك الفترة والالتزام بالظوابط التي جرى وضعها.

ولفت رئيس الجامعة إلى أهمية الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بجميع الكليات ووحدات الجامعة المختلفة.

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